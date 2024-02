POL-NB: Vier Verletzte nach Brand eines Herdes im Mehrfamilienhaus in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) -



Am 11.02.2024 gegen 10:40 Uhr ging in der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg die Meldung über einen Küchenbrand in der Einsteinstraße in Neubrandenburg ein.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei stellten vor Ort fest, dass durch einen technischen Defekt der Herd in der Küche Feuer gefangen hatte. Dadurch kam es zu einer erheblichen Rauchentwicklung. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht, die Wohnung ist durch die Rauchentwicklung allerdings nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden beträgt ca. 20.000 EUR.

Die 70 und 72 Jahre alten Mieter, sowie deren zu Hilfe gerufenen 41- und 43-jährigen Nachbarn wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung zur Behandlung in das Klinikum Neubrandenburg verbracht.



