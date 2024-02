POL-HRO: Korrektur der Pressemeldung vom 11.02.2024, 06:38 Uhr Auftrag Nr.: 5285238 Körperverletzung mit drei geschädigten Personen

Rostock (ots) -



In der Nacht vom 10.02.2024 zum 11.02.2024 kam es bei einer

Geburtstagsfeier in Elmenhorst zu einer gefährlichen

Körperverletzung. Nach derzeitigen Erkenntnissen verletzte ein

18-jähriger deutscher Tatverdächtiger nach einer zunächst verbalen

Streitigkeit drei deutsche Männer mit einem sogenannten

"Butterflymesser". Dabei wurden die Geschädigten im Brust- und

Armbereich leicht verletzt. Durch die angeforderten Rettungskräfte

wurden die Geschädigten zur weiteren Behandlung in die Notaufnahme

der Universitätsklinik Rostock verbracht. Der Tatverdächtige floh

zunächst vom Tatort, konnte jedoch im Rahmen der sofort eingeleiteten

Nahbereichsfahndung gestellt werden. Der Tatverdächtige war

alkoholisiert, ein Vortest auf eine Beeinflussung durch

Betäubungsmittel verlief negativ. Das Tatmittel konnte bei dem

Tatverdächtigen sichergestellt werden. Ein Strafverfahren wegen

gefährlicher Körperverletzung und des Besitzes eines verbotenen

Gegenstands wurde eingeleitet.



gefertigt durch:

Lucas Rosenfeld

Polizeikommissar

PR Rostock Lichtenhagen



verantwortlich:

Sebastian Haacker

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst



