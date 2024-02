POL-NB: E-Scooter-Fahrer stürzt in Greifswald mit 1,94 Promille

Greifswald (ots) -



Am 11.02.2024 kam es gegen 04:40 Uhr in der Hansestadt Greifswald zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 26-jähriger deutscher E-Scooter Fahrer leicht verletzt wurde.

Der Mann überquerte den Karl-Liebknecht-Ring in Greifswald, wobei er gegen einen dortigen Bordstein fuhr und zu Fall kam. Der Fahrer wurde durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es kam zu keinem Sachschaden.

Ein Atemalkoholtest beim Fahrer ergab zum Unfallzeitpunkt einen Wert von 1,94 Promille. Da nun der Verdacht der Trunkenheit im Straßenverkehr bestand, wurde bei ihm eine Blutprobe zu Beweiszwecken entnommen.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell