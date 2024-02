POL-NB: Alkoholisierter 18-jähriger Audifahrer fährt bei Pasewalk gegen Baum-schwerverletzt

Pasewalk (ots) -



Am 11.02.2024 um 01:56 Uhr ereignete sich zwischen der Ortschaft Schmarsow und der Bundesstraße 109 ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person.

Der 18-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Audi A3 befuhr die Ortsverbindungsstraße aus Fahrtrichtung Schmarsow kommend in Richtung B109. Auf Grund von Alkoholeinfluss kam der Fahrzeugführer nach links von der Fahrbahn ab. Infolgedessen kollidierte das Fahrzeug mit einem Baum und überschlug sich. Der Fahrzeugführer wurde mit schweren Verletzungen durch den eingesetzten Rettungswagen ins Krankenhaus Pasewalk verbracht. Ein im Krankenhaus durchgeführter Atemalkoholtest beim 18-jährigen Fahrzeugführer ergab einen Wert von 1,70 Promille. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt. Weitere Ermittlungen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr führt nun die Kripo Pasewalk.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 EUR. Das verunfallte Kraftfahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Durch die Rettungsleitstelle Vorpommern-Greifswald wurden die Feuerwehren aus Pasewalk, Damerow und Rollwitz ebenfalls zum Einsatz gebracht.



