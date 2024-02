POL-NB: Alkoholisierter Fahrzeugführer verursacht einen Verkehrsunfall und flüchtet vom Unfallort

Heringsdorf (ots) -



Am 10.02.2024 gegen 18:30 Uhr ereignete sich auf der B111, zwischen Schmollensee und Ückeritz ein Verkehrsunfall mit zwei involvierten PKW. Der 72-jährige Fahrzeugführer eines PKW Mercedes-Benz GLC befuhr die B111 in Richtung Wolgast. In gleiche Richtung fuhr auch die 36-jährige Fahrzeugführerin eines PKW Ford B-Max. In einer Linkskurve, kurz vor dem Bahnübergang Neu-Pudagla überholte der Fahrzeugführer des PKW Mercedes-Benz eine Kolonne von drei Fahrzeugen, scherte unmittelbar vor der Fahrerin des PKW Ford wieder ein und kollidierte dann seitlich mit dieser. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500,-EUR. In weiterer Folge flüchtete der Fahrzeugführer des PKW Mercedes-Benz vom Unfallort. Ein aufmerksamer Zeuge konnte das Kennzeichen erfassen und der Polizei mitteilen. Im Zuge dessen war eine Nahbereichsfahndung erfolgreich und führte zum Antreffen des Fahrzeugführers an seiner Wohnanschrift. Dort wurde er einer Verkehrskontrolle unterzogen, und ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab eine Atemalkoholwert beim Fahrzeugführers von 0,75 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort erstattet. Weiterhin wurde der Führerschein des verursachenden Fahrzeugführers beschlagnahmt.



