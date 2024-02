POL-HRO: Sachbeschädigung durch Feuer in einem Mehrfamilienhaus

Rostock (ots) -



Am 11.02.2024 kamen gegen 00:00 Uhr Feuerwehr, Rettungsdienst und

Polizei im Kastanienweg in Rostock/Toitenwinkel zum Einsatz. Grund

für den Einsatz war augenscheinlich ein brennendes Schuhregal im

Hausflur eines Mehrfamilienhauses. Aufgrund der Rauchentwicklung

wurden die Bewohner zeitweise evakuiert. In Folge des Brandes sind

einige Wohnung gegenwärtig nicht mehr bewohnbar. Die betroffenen

Bewohner konnten eine Unterbringung eigenständig organisieren.

Personen wurden nicht verletzt.

Die Ursache des Brandes ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen,

diese wurden durch die Kriminalpolizei übernommen. Der

Kriminaldauerdienst kam bereits am Brandort zum Einsatz.

Der Sachschaden wird auf 40.000 Euro geschätzt.



Kristin Hartfil

Polizeihauptkommissarin

Polizeiführerin vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell