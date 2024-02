POL-HRO: Pressemitteilung zum Versammlungsgeschehen am 10.02.2024

Rostock (ots) -



Am 10.02.2024 fand in der Innenstadt der Hanse- und Universitätsstadt

Rostock in der Zeit von 14:30 Uhr bis 19:00 Uhr eine Versammlung mit

Aufzug unter dem Motto: "NIE WIEDER ist jetzt - alle zusammen gegen

Faschismus" statt.

An der Versammlung mit anschließendem Aufzug durch die Rostocker

Innenstadt nahmen insgesamt 3.250 Menschen teil.

Der Verkehr in der Innenstadt wurde für die Dauer des Aufzuges

gesperrt. Die Versammlung verlief störungsfrei.

Die Polizei setzte ca. 60 Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte der

Polizeiinspektion Rostock sowie des Landesbereitschaftspolizeiamtes

M-V ein.



