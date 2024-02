POL-NB: LKW kommt auf Grund von Windböen von der Straße ab

Sassnitz (ots) -



Am 09.02.2024 gegen 18:25 Uhr erhielt die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg durch die Integrierte Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen Kenntnis von einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person.

Ein 38-jähriger Lastkraftwagenfahrer befuhr die L29 von Serams kommend in Fahrtrichtung Binz. Aufgrund von Witterungsverhältnissen mit starken Windböen ist der Lastkraftwagenfahrer nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, kollidierte mit einem Straßenbaum und beschädigte die Bankette. Hierbei entstand am Straßenbaum und der Bankette ein geschätzter Sachschaden von 1.650,- Euro.

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstand am Lkw ein geschätzter Sachschaden von 100.000,- Euro.

Der Fahrzeugführer wurde leichtverletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Der 38-Jährige ist deutscher Staatsbürger und wohnhaft im Landkreis Vorpommern-Rügen.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell