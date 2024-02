Öffentlichkeitsfahndung Vermisst- Rita Obe-Ausschreibung

Details anzeigen Vermisste Rita Obe Vermisste Rita Obe

Die 69 Jahre alte Frau Rita Obe wurde am 09.02.2024 gegen 11:00 Uhr als vermisst gemeldet. Sie verließ in der vergangenen Nacht die Wohnung in 17091 Altenhagen bei Altentreptow (LK MSE) und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes.

Frau Obe ist ca. 165-170 cm groß, hat eine normale Figur und trägt rötlichbraunes Haar. Sie ist mit einer dunklen Jeans, braunen Stiefeln und mit einer roten oder schwarzen Jacke bekleidet.

Die Vermisste ist dement, zeitweise orientierungslos und benötigt deshalb dringend Hilfe.

Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei unter Einsatz des Polizeihubschraubers sowie eines Fährtensuchhundes blieben bisher erfolglos.

Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche.

Hinweise nimmt die Polizei in Malchin unter Telefon 039942310, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

