POL-HRO: Polizei stellt Tatverdächtige nach versuchter räuberischer Erpressung

Rostock (ots) -



Nach einem versuchten Überfall auf einen 21-Jährigen, gelang es der Rostocker Polizei zwei Tatverdächtige zu stellen gegen die ermittelt nun die Kriminalpolizei.



Am gestrigen Donnerstag gegen 13 Uhr kam es im Stadtteil Lichtenhagen zu einer räuberischen Erpressung zum Nachteil eines 21-Jährigen durch zwei männliche Personen. Die Männer forderten vom Geschädigten die Herausgabe von Bargeld. Einer der Tatverdächtigen vermummte hierbei sein Gesicht. Dem Geschädigten gelang es zu fliehen und die Polizei zu informieren.



Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten zwei deutsche Tatverdächtige (17, 20) festgestellt und identifiziert werden. Bei einer im Anschluss durchgeführten Durchsuchung der Personen konnten Beweismittel aufgefunden und sichergestellt werden.



Die Kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern derzeit an.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Katja Weizel

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3040/41

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell