POL-GÜ: Wintereinbruch sorgt für mehrere Verkehrsunfälle im Landkreis Rostock

Aufgrund von Winterglätte kam es am heutigen Vormittag im Bereich des Landkreises Rostock zwischen 8:30 Uhr und 10:50 Uhr zu mehreren Verkehrsunfällen und mindestens vier leichtverletzten Personen, die teilweise in Krankenhäusern weiterbehandelt werden mussten. Alle Unfallfahrzeuge kamen aufgrund der Straßenglätte nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierten teilweise mit Leitschutzplanken oder Wildschutzzäunen. Allein auf der BAB19 kam es zu insgesamt fünf Verkehrsunfällen. Aufgrund der Bergungsmaßnahmen mussten die Fahrbahnen teilweise gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden, bezogen auf alle bekannten Verkehrsunfälle im Bereich der Polizeiinspektion Güstrow, beläuft sich gegenwärtig auf etwa 90.000EUR.



Gegen 10:50 kam es hinter der Anschlussstelle Güstrow in Richtungsfahrbahn Rostock zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Mercedes GLC nach rechts von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. Dabei verletzten sich die beiden Fahrzeuginsassen leicht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 44.000EUR.



Zeitgleich kam auf der L122 kurz hinter Boldenshagen in Fahrtrichtung Kröpelin ein Bus aufgrund von Straßenglätte und Wind nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte ein dortiges Verkehrszeichen sowie die Bankette. Der Bus befand sich auf einer Betriebsfahrt und hatte keine Passagiere an Bord. Der Busfahrer wurde nicht verletzt. Eine Schadenhöhe kann gegenwärtig noch nicht genannt werden. Die Bergungsmaßnahmen dauern in diesem Fall noch an.



Die Pressemitteilung bezieht sich auf die bis 13:45 Uhr vorliegenden Erkenntnisse.



