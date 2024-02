POL-HST: Verkehrsunfall mit einem Polizeifahrzeug

A20/Grimmen (ots) -



Am Freitagvormittag, dem 09.02.2024, ereignete sich auf der A20,

zwischen den Anschlussstellen Grimmen Ost und West in Fahrtrichtung

Lübeck ein Verkehrsunfall mit Polizeibeteiligung.



Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr das Polizeifahrzeug des

Landesbereitschaftspolizeiamtes MV die Autobahn, als der Fahrer gegen

10:40 Uhr bei winterlichen Straßenverhältnissen offenbar die

Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und das Fahrzeug ins Schleudern

geriet. In der weiteren Folge kam der Transporter nach rechts von der

Fahrbahn ab, stieß gegen die Schutzplanke und kam im Weiteren auf der

Beifahrerseite zum Liegen. Die insgesamt fünf Insassen konnten sich

selbst aus dem Fahrzeug befreien. Sie wurden zur medizinischen

Untersuchung ins Krankenhaus nach Greifswald gefahren. Sichtbare

Verletzungen wiesen die fünf Polizisten jedoch nicht auf.



Das Fahrzeug war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste durch

ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene

Gesamtsachschaden wird gegenwärtig auf rund 75.000 Euro geschätzt.

Zum Zwecke der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs musste die

Autobahn temporär gesperrt werden. Gegen 12:30 Uhr war die Fahrbahn

wieder frei.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Stefanie Peter

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell