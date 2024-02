POL-LWL: Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß zweier PKW

Langen Brütz (ots) -



Beim Frontalzusammenstoß zweier PKW sind am Freitagvormittag auf der Kreisstraße zwischen Leezen und Langen Brütz zwei Personen verletzt worden, eine davon schwer. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein 24-Jähriger in einer Kurve die Kontrolle über seinen PKW verloren und war anschließend frontal mit dem entgegenkommenden Auto einer 79-jährigen Frau zusammengeprallt. Dabei erlitt die 79-jährige Autofahrerin schwere Verletzungen. Der 24-jährige Fahrer zog sich bei dem Zusammenstoß eine Prellung am Fuß zu. Beide Verletzten wurden anschließend in ein Krankenhaus gebracht. An den Unfallfahrzeugen, die später abgeschleppt werden mussten, entstand jeweils beträchtlicher Sachschaden. Da aus den Unfallautos Betriebsstoffe ausgelaufen waren, kam zu deren Beseitigung die Feuerwehr zum Einsatz. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell