POL-LWL: 6 Glätteunfälle am Freitagmorgen auf Autobahnen im Landkreis Ludwigslust-Parchim

Bei 6 Glätteunfällen auf Autobahnen im Landkreis Ludwigslust-Parchim ist am Freitagmorgen ein Autofahrer leicht verletzt worden. Der Fahrer war bei Zarrentin mit seinem PKW von der Fahrbahn abgekommen und auf die Seite gekippt. Bis etwa 09:00 Uhr registrierte die Polizei vier Glätteunfälle auf der BAB 24 und zwei weitere auf der BAB 14. Hoher Sachschaden entstand bei einem Unfall am Morgen zwischen Suckow und Parchim. Der Fahrer eines Kleintransporters hatte auf rutschiger Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war anschließend gegen die Mittelschutzplanke geprallt. Ein nachfolgender PKW kollidierte kurz darauf mit dem Unfallfahrzeug. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 40.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zudem musste die linke Fahrspur in Fahrtrichtung Hamburg im Zuge der Bergung der Fahrzeuge gesperrt werden. Nahezu an derselben Stelle kam nur wenig später ein in Fahrtrichtung Berlin fahrender PKW von der Autobahn ab und prallte gegen eine Außenschutzplanke. Im Zuge der Bergung kam es zu einer zeitweiligen Sperrung der rechten Fahrspur in Fahrrichtung Berlin. Zwischenzeitlich ist der Schnee in Regen übergegangen, sodass sich die Lage auf den Straßen allmählich wieder stabilisiert.



