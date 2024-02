POL-GÜ: Nach Verkehrsunfallflucht in Rövershagen - Unfallverursacherin nach Zeugenaufruf festgestellt

Güstrow/ Sanitz (ots) -



Nach dem am Mittwoch veröffentlichten Zeugenaufruf zu einer Verkehrsunfallflucht in Rövershagen, bei der u. a. eine Lichtzeichenanlage umgefahren und zerstört wurde, konnte nun eine Unfallverursacherin ermittelt werden.



Dank eines Hinweises aus der Bevölkerung fokussieren sich die Ermittlungen der Kriminalpolizei Sanitz auf eine 91-jährige Deutsche. Diese gab gegenüber den Polizeibeamten an, mit ihrem Hyundai am Montagabend die Unfallstrecke entlanggefahren zu sein. Nach eigenen Angaben kam sie dabei aufgrund einer Windboe kurz hinter der Einfahrt zur Graal-Müritzer-Straße in Fahrtrichtung Rostock nach rechts von der Fahrbahn ab und verspürte einen Zusammenstoß. Trotzdem setzte sie ihre Fahrt im Anschluss fort. Erst im späteren Verlauf des Abends bemerkte sie den nicht unerheblichen Schaden an ihrem Fahrzeug, meldete den Vorfall aber nicht bei der Polizei.



