POL-SN: Vermisster nach Einsatz eines Fährtenhundes aufgefunden

Ein Vermisster konnte am gestrigen Morgen im Schweriner Stadtteil Mueßer Holz von der Polizei aufgefunden werden. Gegen 2.30 Uhr wurde bekannt, dass ein 69-jähriger Mann aus einer Wohngruppe in der Ziolkowskistraße abgängig war. Des Weiteren lagen Anhaltspunkte dafür vor, dass der Gesuchte bei kalter Witterung nur unzureichend bekleidet war.



Die Schweriner Polizei führte daraufhin umfangreiche Suchmaßnahmen nach dem kognitiv eingeschränkten Deutschen durch. Wertvolle Unterstützung leisteten dabei auch Diensthundeführer der Bereitschaftspolizei.



Der Mann konnte schließlich nach Einsatz eines dienstlichen Fährtenhundes am Morgen gegen 9.30 Uhr in einer ansonsten schlecht einsehbaren Grünanlage hinter einem Supermarkt angetroffen werden. Er wurde mit Unterkühlungen ins Klinikum gebracht.



