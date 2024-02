POL-NB: Angriff auf einen Geldautomaten in Stralsund

Stralsund (ots) -



Am 09.02.2024, um 02:45 Uhr, kam es zu einem Angriff auf einen

Geldautomaten im Heinrich-Heine-Ring in Stralsund. Nach derzeitigem

Kenntnisstand sprengten bislang unbekannte Täter den Automaten im

Kniepercenter. Anschließend flüchteten diese mit einem dunklen PKW

BMW der 7er Baureihe über die B 192 in Richtung Richtenberg. Bei den

Tätern soll es sich um zwei Personen handeln, welche schwarz

gekleidet waren. Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben

gemacht werden.

Die Polizei ist derzeit mit 18 Funkstreifenwagen im Einsatz und

fahndet nach den flüchtigen Tätern. Zeugen, die sachdienliche

Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Fluchtfahrzeuges geben

können, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Stralsund

unter 03831/2890624, die Interwache der Landespolizei M-V unter

www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



Holger Bahls

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Tel.: 0395/5582-2223

Fax: 0395/5582-2026

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell