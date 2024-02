POL-HRO: Auseinandersetzungen zwischen zwei Gruppen auf dem Dreescher Markt in Schwerin

Schwerin (ots) -



In den Abendstunden des 08.02.24 kam es zu einem Einsatz von

Polizeikräften im Bereich des Dreescher Marktes in Schwerin, da

mehrere Hinweisgeber der Polizei eine Auseinandersetzung zwischen

zwei Personengruppen meldeten.



Im örtlichen Umfeld wurde durch die eingesetzten Beamten ein 23 Jahre

alter tunesischer Geschädigter mit einer Stichverletzung im

Oberkörper festgestellt, welcher durch Rettungskräfte in ein

Krankenhaus verbracht wurde. Zu weiteren Geschädigten oder verletzten

Personen bestehen derzeit keine Erkenntnisse.



Erste Ermittlungen ergaben, dass bei der Auseinandersetzung neben

einem Messer auch ein Tierabwehrspray zum Einsatz kam, außerdem wurde

mehrfach mit einer Schreckschusswaffe geschossen. Im Rahmen der

Maßnahmen konnte ein 18-jähriger Iraker als einer der Tatverdächtigen

ermittelt werden.



Vor Ort kamen neben Diensthundeführern auch der Kriminaldauerdienst

zum Einsatz, welcher Spuren am Tatort sicherte. Es wurde ein

Strafverfahren aufgrund des Verdachts der gefährlichen

Körperverletzung eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen werden durch

das Kriminalkommissariat Schwerin geführt.



Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben, werden gebeten sich bei

dem Polizeihauptrevier Schwerin unter 0385/5180-2224 zu melden.





Norman Lauter, Polizeioberkommissar



Verantwortlich und Rückfragen an:

Isabel Wenzel

Polizeiführerin vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell