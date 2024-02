POL-NB: Verkehrsunfall mit einer verstorbenen Person bei Altentreptow

Neubrandenburg (ots) -



Am 08.02.2024 ereignete sich um 09:28 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der L27 zwischen Tützpatz und Pripsleben, in dessen Folge der alleinbeteiligte Fahrzeugführer verstarb.



Der PKW Renaults des 80-jährigen deutschen Mannes kam aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Hierbei wurde der Fahrzeugführer in dem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden. Er verstarb in der weiteren Folge an der Unfallstelle.



Im Rahmen des Rettungseinsatzes wurde die Fahrbahn bis zum Abschluss der Unfallaufnahme und der Bergung des totalgeschädigten Fahrzeugs voll gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 5000EUR geschätzt.



