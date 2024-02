POL-HST: Alkoholisierter Fahrradfahrer bei Verkehrskontrolle in Barth festgestellt

Barth (ots) -



Im Rahmen der Streifentätigkeiten wurde am Abend des 07.02.2024 ein

Fahrradfahrer in Barth einer Verkehrskontrolle unterzogen. Um 18:57

Uhr wurde mit dem 41-jährigen deutschen Radfahrer ein freiwilliger

Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser zeigte einen Wert von 2,25

Promille an. Die Beamten brachten den Beschuldigten im Anschluss zur

Rettungswache in Barth, um dort eine Blutprobenentnahme

durchzuführen. Gegen den Fahrradfahrer wurde eine Anzeige wegen

Trunkenheit im Verkehr aufgenommen.



Im Allgemeinen kann alkoholisierten Radfahrern ein Strafverfahren

wegen des Verdachtes der Trunkenheitsfahrt oder der Gefährdung des

Straßenverkehrs drohen. So können 0,3 Promille mit

Ausfallerscheinungen schon strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.

Zudem kann den Tatverdächtigen neben Punkten im Kraftfahrtbundesamt

in Flensburg auch ein Fahrerlaubnisentzug und eine

medizinisch-psychologische Untersuchung drohen.



Laut Verkehrsunfallstatistik stellen den größten Anteil der

Verkehrsunfälle unter dem Einfluss berauschender Mittel die

Alkoholunfälle dar. In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei an

alle Verkehrsteilnehmer keine Fahrzeuge unter dem Einfluss von

Alkohol zu führen, um sicher an ihr Ziel zu kommen und Dritte nicht

zu gefährden.





