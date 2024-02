POL-LWL: Alkoholisierter Autofahrer fuhr sich in Straßenbankette fest

Malliß (ots) -



Ein alkoholisierter Autofahrer war am Mittwochabend auf der B 191 zwischen Malliß und Heiddorf mit seinem PKW in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in eine angrenzende Straßenbankette gefahren. Das Fahrzeug steckte daraufhin fest und musste später herausgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme bemerkte die eingesetzte Streifenwagenbesatzung der Polizei, dass der 55-jährige Autofahrer augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein anschließender Atemalkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von 1,71 Promille. Der Fahrer wurde daraufhin zur Blutprobenentnahme gebracht. Zudem stellte die Polizei seinen Führerschein und die Fahrzeugschlüssel sicher. Gegen den 55-Jährigen ist überdies Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet worden.



