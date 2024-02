POL-LWL: Trickdiebe stahlen Bargeld aus Wohnung - Polizei warnt vor falschen Handwerkern

Hagenow (ots) -



Falsche Handwerker haben am Dienstag aus dem Wohnhaus eines 80-jährigen Mannes in Hagenow mehrere Tausend Euro Bargeld gestohlen. Das Bargeld wurde offenbar in einem unbeobachteten Moment aus einer Geldkassette entwendet. Zuvor hatte einer der beiden vermeintlichen Handwerker an der Haustür des Seniors geklingelt und das Opfer mit einem angeblichen Schaden am Haus konfrontiert, den es eigentlich gar nicht gab. Angeblich seien die Schäden am Haus durch vorbeifahrende Baufahrzeuge verursacht worden. Für die Reparatur solle der 80-Jährige 700 Euro bezahlen. Das Opfer ließ sich letztlich darauf ein und übergab dem falschen Handwerker das geforderte Bargeld, das der Rentner zuvor aus einer Geldkassette geholt hatte. Vermutlich wurde er dabei von dem Täter beobachtet. Wenig später tauchte ein zweiter falscher Handwerker in der Wohnung des Opfers auf. Offenbar wurde der 80-Jährige anschließend gezielt von den beiden Männern abgelenkt, worauf einer der beiden Täter unbemerkt in die Geldkassette griff und mehrere Tausend Euro stahl. Anschließend verschwanden die beiden falschen Handwerker, die augenscheinlich 35 bis 45 Jahre alt gewesen sein und akzentfreies Deutsch gesprochen haben sollen.

Angesichts des Vorfalls rät die Polizei zur Vorsicht und appelliert, keine fremden Personen Zutritt zur eigenen Wohnung zu gewähren. Schon gar nicht sollten Fremde die eigene Wohnung betreten, wenn sie unangekündigt an der Wohnungstür stehen und ihr Anliegen dubios erscheint bzw. keine berechtigten oder nachvollziehbaren Gründe bestehen. Handwerker, Monteure und Mitarbeiter von Energieversorgern kündigen einen Termin in aller Regel rechtzeitig an.



