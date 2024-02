POL-HWI: Zeugenaufruf: Einbruch in Einfamilienhaus

Wismar (ots) -



Nachdem es am gestrigen Tag in Wismar zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen sein soll, bei dem unbekannte Täter Schmuck entwendet haben, sucht die Kriminalpolizei nun nach Zeugen.



Nach ersten Erkenntnissen drangen die Täter zwischen 14:30 Uhr und 19:00 Uhr gewaltsam in das Haus am Hohen Damm ein, durchwühlten die Räumlichkeiten und stahlen Schmuck. Während der Stehlschaden momentan noch nicht beziffert werden kann, beläuft sich der Sachschaden auf etwa 500 Euro.



Die Kriminalpolizei konnte vor Ort Spuren sichern und hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls aufgenommen.



Zeugen, die in diesem Zusammenhang ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter der 03841 203 0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



