POL-NB: Hund beißt Spaziergängerin - Zeugen gesucht

Eine 85 Jahre alte Frau wurde am 01.02.2024 in der Neubrandenburger Oststadt von einem Hund gebissen und dadurch leicht verletzt.



Gegen 11:30 Uhr spazierte die Geschädigte vom Klinikum in Richtung des dortigen "Babywaldes", als ihr ein Mann mit einem nicht angeleinten Hund entgegenkamen. Dieser lief sodann zu ihr und biss ihr jeweils einmal in ein Bein und in den Oberarm. Der Hundehalter tauschte sich kurz mit der Dame aus, ließ sie dann jedoch ohne Entschuldigung oder weitere Hilfe zurück.



Aufgrund des Vorfalls ermittelt das Kriminalkommissariat Neubrandenburg wegen der fahrlässigen Körperverletzung gegen den Hundehalter. Dieser wird als ca. 40-45 Jahre alt beschrieben, ist ca. 190cm groß und trägt kurze braune Haare. Der Hund konnte nur als mittelgroß und braun bezeichnet werden.



Personen, welche aufgrund der Beschreibung Hinweise zur Person oder dem Hund geben können, werden gebeten, sich beim Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter 0395-55825224 oder über die Online-Wache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



