POL-HRO: Demonstrationsgeschehen im Amt Zarrentin am 07.02.2024

Boizenburg (ots) -



Am Mittwochabend wurde eine weitere Demonstration mit

landwirtschaftlichem Gerät im Gewerbegebiet Gallin/Lüttow-Valluhn

durchgeführt. Unter dem Thema "Landwirte kämpfen um Ihre Zukunft! Wir

sind zurück!" protestierten ca. 150 Personen mit einer Vielzahl an

Kraftfahrzeugen.



Diese Demonstration wurde von dem Verband "Land schafft Verbindung"

Mecklenburg Vorpommern organisiert, um auf die aktuellen Forderungen

der Landwirte Aufmerksam zu machen.



Zwischen 17:00 und 22:00 Uhr kam es hierdurch phasenweise zu nicht

unerheblichen Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs im gesamten

Gewerbegebiet.



Während der Demonstration kam es zu keinen weiteren Besonderheiten.





