POL-ANK: Zwei Kleidercontainer in Torgelow vollständig ausgebrannt

Am heutigen Morgen (07.02.2024) gegen 05:15 Uhr teilte die Rettungsleitstelle Vorpommern-Greifswald den Brand zweier Kleidercontainer auf dem Parkplatz eines Discounters in der Albert-Einstein-Straße in Torgelow mit. Beim Eintreffen der Beamten und Beamtinnen war die Freiwillige Feuerwehr Torgelow bereits am Löschen. Diese war mit drei Fahrzeugen und 14 Kameraden im Einsatz. Die Kleidercontainer brannten vollständig aus. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Feuer gegen Unbekannt aufgenommen.



