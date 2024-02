POL-GÜ: Fahrzeugführer fährt Ampel in Rövershagen um- die Polizei in Sanitz sucht Unfallfahrzeug

Güstrow/ Sanitz (ots) -



In der Nacht von Montag zu Dienstag zwischen 22:00 Uhr und 07:00 Uhr kam es offensichtlich zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht in Rövershagen. Nach bisherigen Erkenntnissen muss ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die B105 aus Richtung Graal-Müritz kommend in Fahrtrichtung Rostock gefahren sein, als er hinter dem Abzweig zur Graal-Müritzer Straße nach rechts von der Fahrbahn abkam. In der Folge stieß das Fahrzeug mit dem Mast der Lichtzeichenanlage zusammen, die den linksabbiegeden Verkehr der Gegenrichtung regelte und fuhr diese um. Dadurch wurde sowohl die Lichtzeichenanlage vollständig zerstört, als auch ein dahinterstehendes Verkehrszeichen stark beschädigt. Im Anschluss entfernte sich der Unfallfahrer unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden an der Lichtzeichenanlage und dem Verkehrszeichen beläuft sich auf circa 15.000EUR.



Aktuellen Erkenntnissen zufolge könnte es sich bei dem Unfallfahrzeug um einem Hyundai i30, Baujahr 2010-2012 handeln. Das gesuchte Fahrzeug müsste einen erheblichen Schaden an der Fahrzeugfront aufweisen.



Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen bzw. Tatfahrzeug geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Sanitz unter der Rufnummer 038209 - 44224, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



