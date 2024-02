POL-LWL: Erneut Akkus von Baustellenampeln gestohlen

Weberin (ots) -



Die Akkus zweier Baustellenampeln sind in der Nacht zum Samstag auf der Landesstraße 09 bei Weberin gestohlen worden. Dabei ist es im Bereich einer Straßenbaustelle zum Ausfall beider Ampeln gekommen. Dem Spurenaufkommen zufolge brachen die unbekannten Täter zunächst zwei Behälter auf und stahlen daraus jeweils die Akkus. Der entstandene Schaden wurde auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Bereits Mitte Januar dieses Jahres kam es an derselben Baustelle zu einem ähnlichen Vorfall. Auch seinerzeit brachen Unbekannte beide Batterieboxen auf und stahlen daraus die Akkus für die Stromversorgung der Baustellenampeln. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang beider Taten. Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizei in Sternberg (Tel. 03847/ 43270) entgegen, die wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.



