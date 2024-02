POL-ANK: Polizei warnt vor Betrügerin auf Usedom

Insel Usedom (ots) -



Seit dem 25.01.2024 ist eine 46-jährige deutsche Frau auf der Insel Usedom mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Die Frau hält sich momentan auf der Insel Usedom auf, verfügt jedoch über keinen festen Wohnsitz. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass die Beschuldigte bereits sieben Mal in den letzten zwei Wochen wegen Betrugsstraftaten auffällig geworden ist. So zahlte die Frau ihre Rechnungen in Restaurants, Hotels, Ferienwohnungen und bei einem Taxiunternehmen nicht. Dabei kam es insbesondere in Zinnowitz, Koserow, Bansin und Heringsdorf zu entsprechenden Vorfällen. Zuletzt wurde die Frau gestern (06.02.2024) in Heringsdorf von den Beamten aufgegriffen. Ein Hinweisgeber teilte mit, dass sich die 46-Jährige bei ihm über Nacht einmietete und nun das Zimmer nicht bezahlen könne. Sie hätte kein Geld auf dem Konto und keine Ausweisdokumente dabei. Die Beamten nahmen eine Anzeige wegen Einmietbetrugs auf. Der Schaden beträgt in diesem Fall 35 Euro. Da keine Haftgründe vorlagen, wurde die Beschuldigte aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.



Innerhalb der letzten zwei Wochen entstand den Geschädigten ein wirtschaftlicher Schaden von insgesamt 1.500 Euro. Es besteht durchaus die Möglichkeit, dass sich die 46-Jährige weiterhin durch verschiedene Ferienobjekte, Hotels oder Restaurants bewegt und weitere finanzielle Schäden verursacht. Wir appellieren daher an alle Gastronomen, Hoteliers und Vermieter sich nicht auf Verhandlungen und mündliche Vereinbarungen einzulassen und Vorkasse zu verlangen.



