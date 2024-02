POL-SN: Nach Diebstahl einer Handtasche - Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots) -



Nachdem es am gestrigen Tag zu einem Handtaschendiebstahl im Schweriner Stadtteil Lankow gekommen ist, sucht die Polizei nun nach Zeugen:



Eine 73-jährige Schwerinerin war laut ersten Informationen gegen 13.45 Uhr zu Fuß an der Kieler Straße unterwegs, als ihr von einem noch unbekannten Tatverdächtigen die Handtasche entrissen worden sei.



Der Unbekannte flüchtete im Anschluss mit seiner Beute offenbar zu Fuß über angrenzende Grundstücke in Richtung Gadebuscher Straße. Die deutsche Geschädigte blieb bei der Tat unverletzt; in ihrer Handtasche befanden sich jedoch persönliche Gegenstände und Bargeld.



Die geschädigte Rentnerin beschrieb den Dieb wie folgt:



Von schlank-dünner Statur, ca. 1,70 m groß, etwa 30 Jahre alt, dunklerer Teint, trug "Rastalocken"; getragene Bekleidung: dunkler Sportanzug mit hellen Applikationen, weiße Sportschuhe.



Das Schweriner Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen zu dieser Straftat aufgenommen und sucht nun nach Zeugen.



Laut ersten Hinweisen könnte die Straftat von Passanten beobachtet worden sein. Insbesondere diese Personen werden gebeten, sich als Zeugen bei der Polizei zu melden.



Sachdienliche Hinweise werden unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560 oder per Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegengenommen.



