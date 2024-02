POL-GÜ: Alkoholisierte Fahrzeugführerin verursacht Parkplatzunfall am Teterower Bahnhof

Güstrow/ Teterow (ots) -



Am Dienstagabend gegen 20:30 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des Teterower Bahnhofs ein Verkehrsunfall, bei dem die Unfallverursacherin unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Eine 45-jährige Deutsche fuhr mit ihrem VW langsam rückwärts, um ihren PKW zu wenden und den Parkplatz wieder zu verlassen. Dabei bemerkte sie den hinter ihr befindlichen und parkenden Audi eines 59-jährigen Deutschen, der mit zwei weiteren Familienangehörigen zum Unfallzeitpunkt bereits im Fahrzeug saß, nicht und stieß mit diesem zusammen. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden von circa 1000EUR. Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde bei der Unfallverursacherin ein Atemalkoholwert von 1,1 Promille festgestellt. Im Anschluss wurde eine Blutprobenentnahme im DRK Krankenhaus durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Weiterhin wurde ihr die Weiterfahrt untersagt. Gegen die 45-Jährige wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.



