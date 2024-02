POL-HRO: Zwei Verkehrsunfälle mit jeweils einem verunfallten Sattelzuggespann auf der BAB 19

Linstow (Landkreis Rostock) (ots) -



Am 06.02.2024 um 04:10 Uhr wurde der Einsatzleitstelle Neubrandenburg

ein Verkehrsunfall auf der BAB 19 gemeldet. Ein 51-jähriger deutscher

LKW-Fahrer ist nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Ursächlich

dafür war nach ersten Erkenntnissen starker Seitenwind. Die

Fahrzeugkombination (LKW mit Anhänger, beladen mit

PET-Wasserflaschen) kollidierte mit 20 Feldern der Außenschutzplanke,

durchfuhr die Bankette (ca. 20 m²) und den Wildzaun (30m).

Anschließend kippte der LKW auf die rechte Fahrzeugseite. Der Fahrer

wurde zunächst eingeklemmt, konnte aber durch die FFW Bütow und Röbel

leichtverletzt aus dem Fahrerhaus geborgen und an den RTW übergeben

werden. Mittels RTW wurde der Fahrer ins Krankenhaus nach Plau am See

verbracht. Der Gesamtschaden wird auf 70.000 Euro geschätzt. Zur

Bergung wurde ein Abschleppdienst angefordert. Die Autobahnmeisterei

Malchow wurde mit den Sperr- und Reparaturmaßnahmen beauftragt. Im

Sinne der Verkehrssicherheit wurde ab 04:40 Uhr eine halbseitige

Sperrung der Autobahn in Richtung Rostock errichtet. Eine

Vollsperrung zum Zwecke der Bergungsarbeiten folgte dann gegen 10:00

Uhr. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Röbel umgeleitet.



Gegen 13:00 Uhr ereignete sich einige Kilometer vor der

Anschlussstelle Röbel ein weiterer Verkehrsunfall mit einem

beteiligten rumänischen Sattelzuggespann. Der LKW kam nach rechts von

der Fahrbahn ab und in der Nebenanlage zum Stehen. Der 38-jährige

rumänische Fahrer fuhr dabei eine Böschung hinunter und beschädigte

einen Wildzaun. Der Fahrer blieb unverletzt. Er gab an, dass ein Bus

mit zu geringem Sicherheitsabstand nach einem Überholprozess vor ihm

einscherte. Dadurch erschrak der LKW-Fahrer und lenkte stark nach

rechts. Der Bus entfernte sich in unbekannte Richtung. Zu einer

Berührung kam es nicht. Eine Beeinträchtigung durch Alkohol oder

Betäubungsmittel konnte vor Ort nicht festgestellt werden. Das

Kontrollgerät wurde ausgelesen und die Daten werden ausgewertet.



Die Bergungen beider Fahrzeuggespanne werden voraussichtlich erst am

07.02.24 fortgesetzt und abgeschlossen.



