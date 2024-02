POL-SN: Versammlungslage in Schwerin

Schwerin (ots) -



Am heutigen Abend ab 18:00 Uhr fand auf dem Marktplatz in Schwerin eine angemeldete Versammlung zum Thema "Nie wieder ist jetzt! - Für eine wehrhafte Demokratie!" statt.



An der Versammlung, die einen friedlichen und störungsfreien Verlauf nahm, beteiligten sich etwa 700 Menschen. Veranstaltungsende war gegen 19:00 Uhr.



Die Pressemitteilung bezieht sich auf die bis 19:45 Uhr vorliegenden Erkenntnisse.



