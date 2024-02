POL-HRO: Veranstaltungs- und Versammlungsgeschehen in der Gemeinde Bibow

Bibow bei Wismar (ots) -



Am heutigen Dienstag fanden im Umfeld einer Veranstaltung im Schloss

Hasenwinkel, an der auch der Bundesfinanzminister Christian Lindner

teilnahm, zwei angemeldete Versammlungen statt.



An den Mahnwachen in der Wariner Straße in Nisbill und am Tunnelring

in Bibow beteiligten sich knapp 80 Teilnehmer mit Traktoren, PKW und

Plakaten. Die Versammlungen starteten, wie angemeldet, gegen 12:00

Uhr und wurden nach einem Gespräch mit dem Bundesminister gegen 14:35

Uhr beendet. Beide Versammlungen verliefen aus polizeilicher Sicht

überwiegend störungsfrei. Es wurden zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen

gegen einen Versammlungsteilnehmer auf Grund der Missachtung von

polizeilichen Weisungen und eines Verkehrsdeliktes gefertigt.



Die Polizeiinspektion Wismar war insgesamt mit 30 Beamten im Einsatz.



