POL-HRO: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rostock und der Polizeiinspektion Rostock - Ermittlungserfolg nach schwerem Raub am Skate-Park - drei Tatverdächtige ermittelt, einer in U-Haft

Rostock (ots) -



Nach intensiven Ermittlungen zur Aufklärung einer Raubstraftat aus Dezember letzten Jahres konnten drei Rostocker (16, 17 und 19 Jahre) als mutmaßliche Täter identifiziert werden, ein Beschuldigter befindet sich in Untersuchungshaft.



Im konkreten Fall geht es um den schweren Raum vom 09.12.2023 (siehe Pressemitteilung vom 10.12.2023: https://t1p.de/upjsl), bei dem die drei jungen Deutschen von zwei Geschädigten die Herausgabe einer Tasche gefordert haben sollen. Die Geschädigten seien mit einem Messer angegriffen und teils schwer verletzt worden. Nach der Tat seien die Täter mit der Tasche geflohen.



Die umfangreichen Ermittlungen führten zu einem Tatverdacht gegen die drei Beschuldigten. In diesem Zusammenhang wurden gestern drei Objekte im Stadtteil Toitenwinkel im Zusammenwirken mit Kräften des Landeskriminalamtes und der Fahndung Rostock durchsucht.

Durch die Staatsanwaltschaft Rostock wurden gegen den 17- jährigen Beschuldigten ein Haftbefehl beantragt, der durch das Amtsgericht Rostock erlassen wurde. In den frühen Morgenstunden des heutigen Dienstags wurde der Beschuldigte an seiner Wohnanschrift festgenommen. Der zuvor mehrfach polizeilich in Erscheinung getretene Rostocker wurde dem Haftrichter vorgeführt und in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.



Es gilt die Unschuldsvermutung.



Insbesondere auch mit Blick auf das jugendliche Alter von der zwei der Beschuldigten werden detaillierte Angaben zum Ermittlungsstand derzeit nicht gemacht.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Katja Weizel

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3040/41

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell