POL-GÜ: Unbekannte Täter öffnen Kassenautomat des Landkreises Rostock in Güstrow und stehlen Inhalt

Bislang unbekannte Tatverdächtige öffneten am Montagnachmittag gegen 14.40 Uhr gewaltsam einen Kassenautomat des Parkhauses vom Landkreis Rostock "Am Wall" in Güstrow und entwendeten zwei Geldkassetten mit 240EUR Bargeld. Durch das Aufhebeln entstand am Automaten ein erheblicher Sachschaden von etwa 10.000EUR. Unmittelbare Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich des Tatortes durch Einsatzkräfte des Polizeihauptreviers Güstrow verliefen erfolglos. Die Kriminalpolizei Güstrow ermittelt nun wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls.



Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Güstrow unter der Rufnummer 03843 - 2660, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



