POL-LWL: Wachsame Nachbarn melden Wohnungseinbruch - Polizei stellt Tatverdächtigen

Dank wachsamer Nachbarn ist es der Polizei am Montagnachmittag in Leisterförde bei Greven gelungen, einen Tatverdächtigen kurz nach einem Wohnungseinbruch zu stellen. Den Nachbarn war zuvor ein fremder Mann aufgefallen, der sich widerrechtlich Zutritt zum angrenzenden zum Wohnhaus verschaffte, dessen Bewohner sich im Urlaub befanden. Die Zeugen riefen umgehend die Polizei und beobachteten weiterhin das Geschehen auf dem Nachbargrundstück. Eintreffende Polizisten durchsuchten wenig später das betreffende Haus, konnten den Einbrecher dort jedoch nicht finden. Offenbar war dieser zwischenzeitlich vor der eintreffenden Polizei unbemerkt durch ein Fenster geflohen. Im Zuge der anschließend eingeleiteten Fahndung hat die Polizei den mutmaßlichen Einbrecher unweit des Tatortes auf offener Straße stellen können. Der 25-jährige Tatverdächtige wurde daraufhin zur Polizeidienststelle gebracht. Die Kriminalpolizei, die am Tatort umfangreiche Spuren sichern konnte, geht nach einer ersten Übersicht davon aus, dass vermutlich nichts aus dem Haus gestohlen wurde. Jedoch richtete der Einbrecher Sachschäden an. Gegen den aus Afghanistan stammenden Tatverdächtigen ist Strafanzeige wegen Wohnungseinbruchdiebstahls erstattet worden.



