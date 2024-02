POL-ANK: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen bei Pasewalk - Weiterer Auffahrunfall in Folge des Rückstaus

Polzow (ots) -



Heute Vormittag (05.02.2024) gegen 11:00 Uhr kam es auf der Bundestraße 104 in Fahrtrichtung Pasewalk unmittelbar hinter dem Ortseingang von Polzow zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Dabei fuhr die 39-jährige deutsche Fahrzeugführerin des PKW Honda auf den vor ihr zum Stehen gekommenen PKW Renault des 46-jährigen Fahrzeugführers auf. Durch den Zusammenstoß wurde die Fahrzeugführerin des PKW Honda sowie die 17-jährige deutsche Mitfahrerin leichtverletzt. Beide wurden ins Klinikum nach Pasewalk verbracht. Der PKW Honda war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von ca. 4.000 EUR.



Infolge des Unfalls entstand ein Rückstau, in dem es zu einem weiteren Verkehrsunfall durch Auffahren auf ein stehendes Fahrzeug kam. Beteiligt waren ein Transporter und ein PKW. Es entstand ein Sachschaden von ca. 4.000 EUR.



