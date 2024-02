POL-HRO: Polizei bittet um Mithilfe - Wer kennt diesen Mann?

Rostock (ots) -



Mit einem Phantombild fahndet die Schweriner Kriminalpolizei nach einem bislang unbekannten Tatverdächtigen.



Phantombild hier: https://fcld.ly/brw2p6z



Der Mann steht im Verdacht, im September 2023 in eine Wohnung in der Werdervorstadt eingedrungen zu sein und die 18-jährige Bewohnerin im Schlaf berührt zu haben. Als die junge Frau aufwachte, flüchtete der Tatverdächtige unerkannt. (siehe Pressemitteilung vom 18.09.2023 - https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5605947)



Nachdem alle bisherigen Ermittlungsansätze und ein Zeugenaufruf unmittelbar nach der Tat nicht zur Klärung der Identität des Unbekannten geführt haben, bittet die Polizei nun mit Hilfe eines Phantombildes um Hinweise aus der Bevölkerung. Gefahndet wird nach einem Mann, auf den folgende Personenbeschreibung zutrifft:



- ca. 25-30 Jahre alt

- etwa 185 cm groß

- schlanke, sportliche Figur mit leicht breiten Schultern

- heller (vermutlich weiß/cremefarbener) Kapuzenpullover

- dunkle lange Hose -auffallend dunkle (kurze) Haare im Kontrast

zum hellen Kapuzenpullover



Wer kennt den Mann auf dem Phantombild oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 038208-888 2224, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



