POL-HWI: Verkehrskontrolle bringt mehrere Straftaten zum Vorschein

Gadebusch (ots)



In der Nacht zum 04. Februar konnte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Gadebusch einen Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr ziehen, der zuvor offenbar mehrere Straftaten begangen hatte.



Gegen 02:00 Uhr führten Polizeikräfte eine Verkehrskontrolle eines Fahrzeuges in Gadebusch durch, das augenscheinlich mit entstempelten Kennzeichen fuhr. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 30-jährige Fahrer einen Audi fuhr, der nicht mehr für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen ist und mit Kennzeichen versehen ist, die nicht zum Fahrzeug gehören. Außerdem ist der Deutsche nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Hinzu kamen ein positiver Drogenvortest und ein Atemalkoholwert von 1,17 Promille.



Eine Blutprobenentnahme wurde durch einen Arzt im Krankenhaus in Schwerin durchgeführt. Der Fahrzeugschüssel wurde sichergestellt.



Auf den Fahrzeugführer kommt nun eine Anzeige unter anderem wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr, der Urkundenfälschung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu.



