POL-SN: Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt - beteiligter Autofahrer alkoholisiert

Ein 21-jähriger Radfahrer zog sich am Freitag leichte Verletzungen bei einem Verkehrsunfall zu:



Der Schweriner wurde im Schweriner Stadtteil Gartenstadt gegen 16:35 Uhr in der Mettenheimerstraße vom Wagen eines 61-jährigen Schweriners erfasst.



Bei der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Beamten auf eine Alkoholisierung des Autofahrers aufmerksam. Eine durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab sodann einen Wert von 1,15 Promille, so dass die Entnahme einer Blutprobe erforderlich wurde.

Der Führerschein des Mannes wurde von der Polizei einbehalten.

Die weiteren Ermittlungen zu dieser Verkehrsstraftat erfolgen durch das Kriminalkommissariat Schwerin.



Es handelt sich bei beiden Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



Die Schweriner Polizei beteiligt sich an der landesweiten Verkehrssicherheitskampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN". Themenschwerpunkt in diesem Monat: Drogen & Alkohol & Medikamente sowie gewerblicher Güter- und Personenverkehr.

Es wird im Stadtgebiet daher verstärkt themenbezogene Verkehrskontrollen geben.



