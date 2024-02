POL-NB: Diebstahl eines PKW in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) -



Im Zeitraum vom 04.02.2024 um 16:30 Uhr bis zum 05.02.2024 um 07:00 Uhr kam es zum Diebstahl eines Citroen Jumper in Neubrandenburg.



Der in der Morgenlandstraße abgeparkte graue PKW verfügt über getönte hintere Scheiben, eine Dachreling und eine Schiebetür. Der entstandene Stehlschaden wird auf ca. 30.000EUR geschätzt.



Sachdienliche Hinweise können beim Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter 0395-55825224 oder über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de abgegeben werden.



