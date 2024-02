POL-HST: Diebstahl einer Motocross-Maschine bei Marlow

Marlow (ots) -



Mutmaßlich Donnerstagnacht, vom 01.02. - 02.02.2024, entwendeten bisher unbekannte Täter eine rote Mallon-Racing MC 125 Maschine aus einer verschlossenen Garage in einem Dorf westlich von Marlow. Zu der Garage wurde sich gewaltsam Zutritt verschafft und außerdem noch Motorradreifen und ein Notstromaggregat entwendet. Der geschätzte Gesamtschaden beträgt 10.000 Euro.



Die Polizei war zur Anzeigenaufnahme vor Ort und wurde bei der Spurensuche durch den Kriminaldauerdienst Stralsund unterstützt.



Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern, insbesondere zum Verbleib der nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zulassungsfähigen Motocross-Maschine machen können, sich bei der Polizei in Ribnitz-Damgarten unter 03821 8750, der Onlinewache unter www.poizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu machen.



