POL-SN: Unbekannter versprüht Pfefferspray in Club - Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots) -



Nachdem ein Unbekannter am frühen Sonntagmorgen offenbar Pfefferspray in einem Schweriner Club versprüht hatte, sucht die Polizei nun nach Zeugen.



Der Vorfall ereignete sich gegen 3:20 Uhr auf der Tanzfläche eines Clubs in der Schweriner Mecklenburgstraße (M8). Zwei Frauen und ein Mann im Alter von 20 bis 32 Jahren (alle mit deutscher Staatsangehörigkeit) klagten in der Folge über Augenreizungen. Ärztliche Soforthilfe wurde nicht erforderlich.



Das Schweriner Kriminalkommissariat ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Es werden Zeugen gesucht. Wer sachdienliche Angaben oder Hinweise zum unbekannten Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560 mit der Schweriner Polizei in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Rainer Autzen

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell