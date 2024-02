POL-HWI: Mehrere Einbruchdiebstähle am Wochenende

Klein Pravtshagen/Boltenhagen (ots) -



Nachdem es am vergangenen Wochenende in Klein Pravtshagen und Boltenhagen zu mehreren Einbruchdiebstählen gekommen ist, sucht die Kriminalpolizei nun nach Zeugen.



Am 03. Februar soll es gegen 13:00 Uhr zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser in der Klützer Straße in Klein Pravtshagen gekommen sein. Der oder die unbekannten Täter drangen offenbar gewaltsam in die Gebäude ein und durchwühlten zum Teil die Räumlichkeiten. Zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr sollen sich im Fasanenweg in Boltenhagen weiterhin unbekannte Täter unbefugt Zutritt zu einer Garage verschafft und diverses Werkzeug entwendet haben.



Am 04. Februar wurden der Polizei außerdem zwei weitere Einbrüche in Boltenhagen gemeldet, bei denen die Täter gewaltsam in die Gebäude eindrangen. In einem Fall seien die Täter am selben Tag zwischen 09:30 Uhr und 10:00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Strandpromenade eingedrungen. In einem anderen Fall sei eine Arztpraxis im Waldweg angegriffen worden. Die Tat soll im Zeitraum vom 01. Februar, 15:00 Uhr bis zum 04. Februar, 14:15 Uhr passiert sein. In beiden Fällen wurden offenbar die Räumlichkeiten durchwühlt.



Durch den Kriminaldauerdienst konnten an den Tatorten Spuren gesichert werden. Zum Stehlschaden können aktuell keine Angaben gemacht werden. Bei allen Taten entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung in diesem Zusammenhang um Mithilfe. Zeugen, die zu den genannten Zeiträumen ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der 03881 720 0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



Einbrüche passieren in der Regel dann, wenn sich niemand in den Gebäuden aufhält. Insbesondere im Winter ist das leicht erkennbar, wenn längere Zeit kein Licht im Haus zu sehen ist. Planen Sie eine längere Abwesenheit, sollten Sie daher Ihre Nachbarn oder Freunde bitten, regelmäßig, aber zu unterschiedlichen Tageszeiten, nach dem Rechten zu sehen. Hinterlassen Sie auf Ihrem Anrufbeantworter und auf Social Media außerdem keine Informationen darüber, wann Sie sich zum Bespiel im Urlaub befinden. Darüber hinaus können Geräte helfen, die eine Anwesenheit durch Lichtbewegungen simulieren.



