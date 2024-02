POL-LWL: Knapp 50.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall auf der BAB 24

Parchim / Stolpe (ots) -



Bei einer Karambolage mit vier beteiligten Fahrzeugen auf der BAB 24 bei Parchim ist am Samstagabend ein vorläufig geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 48.000 Euro entstanden. Personen wurden nicht verletzt. Zunächst hatte der Fahrer eines BMW bei einem abrupten Bremsmanöver die Kontrolle über seinen PKW verloren, worauf sich das Fahrzeug mehrfach um die eigene Achse drehte und gegen eine Schutzplanke prallte. Wenig später soll dann ein nachfolgender PKW Mercedes zunächst seitlich mit einem bereits an der Unfallstelle haltenden PKW und in weiterer Folge mit einem vorausfahrenden Kleintransporter, dessen Fahrer stark abgebremst hatte, zusammenstoßen sein. Drei beteiligte Fahrzeuge mussten anschließend abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge musste die BAB 24 in Fahrtrichtung Berlin für über zwei Stunden voll gesperrt werden. Ursache für das abrupte Bremsmanöver des BMW war nach Angaben des Fahrers ein vorausfahrendes Auto, das nach einem Überholvorgang beim Wiedereinordnen plötzlich und ohne erkennbaren Grund stark gebremst haben soll. Der Fahrer des vorausfahrenden Autos soll nach dem Vorfall ohne anzuhalten davongefahren sein. Die Polizei hat diesbezüglich eine Strafanzeige aufgenommen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell