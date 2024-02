POL-NB: Diebstahl von Kabeltrommeln

Neubrandenburg (ots) -



In der Nacht vom 01.02 auf den 02.02.2024 kam es in Nossendorf zum Diebstahl von drei Kabeltrommeln.



Unbekannte Täter drangen zwischen 17:00 Uhr und 07:50 Uhr in ein Lagergebäude in der Landstraße ein, durchsuchten dieses und entwendeten drei 1000m-Kupfer-Kabeltrommeln im Gesamtwert von ca. 3000EUR. Daneben entstand ein Sachschaden von 400EUR am Interieur.



Personen, welche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich beim Polizeihauptrevier Demmin unter 03998-2540 oder über die Online-Wache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell