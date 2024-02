POL-HRO: Brand in Dobbin (LK Rostock)

Rostock (ots) -



Am 04.02.2024 gegen 15:35 Uhr ging über die Integrierte Leitstelle

Mittleres Mecklenburg ein Notruf ein. Der Hinweisgeber teilte mit,

dass der Schuppen seines Nachbarn in Flammen steht. Der geschädigte

Eigentümer war zur Zeit der Brandentstehung nicht zu Hause. In dem

Schuppen standen unter anderem ein Pkw Pick-Up, ein Kleintraktor, ein

Anhänger sowie ein Moped. Die Fahrzeuge wurden durch das Feuer

vollständig zerstört. Durch die starke Hitzeentwicklung wurden eine

Tür und ein Fenster des neben dem Schuppen gelegenen Wohnhauses

leicht beschädigt. Insgesamt wird der Sachschaden auf 53.000 Euro

geschätzt. Die Freiwilligen Feuerwehren Hohen Wangelin, Krakow a.

See, Kuchelmiß und Linstow waren im Einsatz. Aufgrund der unklaren

Brandursache werden Ermittlungen wegen potentieller Branddelikte

durch die Kriminalpolizei geführt. Ein Brandursachenermittler wird

vor Ort eingesetzt.



Karl Schünzel

Polizeikommissar

Autobahnverkehrspolizeirevier Dummerstorf

Ast. Linstow





Carsten Kroll

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell