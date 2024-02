POL-NB: Drei leicht verletzte Personen nach Verkehrsunfall

Malchin (LK MSE) (ots) -



Am 04.02.2024, gegen 15.00 Uhr befuhr ein 65jähriger Führer eines PKW Nissan die B104 aus Richtung Malchin kommend in Richtung Neubrandenburg.

Auf Höhe der Unfallstelle in der Ortslage Ritzerow überquerte ein 74jähriger Führer eines PKW BMW die B104 vorfahrtswidrig aus Richtung Wackerow in Richtung Ritzerow Dorf.

Beide Fahrzeuge kollidierten.

Beide Fahrzeugführer sowie die 63- jährige Beifahrerin des Nissan- Fahrers wurden leicht verletzt.

An beiden PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Die B 104 war zur Unfallaufnahme kurzzeitig voll gesperrt.

Bei allen beteiligten Personen handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.



Verena Splettstößer



Erste Polizeihauptkommissarin

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Stargarder Straße 6

17033 Neubrandenburg

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell