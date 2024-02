POL-NB: Diebstahl eines BMW

Wolgast (LK VG) (ots) -



Am Vormittag des 04.02.2024 wurde dem PR Wolgast ein PKW-Diebstahl gemeldet. Der 23-jährige deutsche Geschädigte musste gegen 09:00 Uhr feststellen, dass sich sein Fahrzeug, welches er zehn Stunden zuvor in der Wolgaster Waldstraße abstellte, nicht mehr vor Ort befand. Bei dem PKW handelt es sich um einen dunkelgrauen BMW (3er-Reihe) mit Erstzulassung aus dem Jahre 2015. Prüfungen im Nahbereich führten nicht zum Auffinden des BMW. Der Schaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch im Polizeirevier Wolgast unter der Telefonnummer 03836/2520, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



